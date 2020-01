Catania: patenti ritirate per alcol e droga

Controlli della polizia stradale: bloccato un giovane con marijuana nell’auto, denunciate tre persone per guida in stato d’ebrezza

CATANIA – La Polizia stradale di Catania, durante controlli a tutela della sicurezza stradale, ha ritirato la patente al conducente di un’auto per uso di droga e ha denunciato altre tre persone per guida in stato di ebbrezza. Un’altra denuncia è scattata per un autotrasportatore che aveva manomesso il tachigrafo digitale.

In particolare, sulla strada provinciale 52, i poliziotti hanno notato il conducente di una Seat Leon che alla vista della polizia ha accelerato l’andatura per tentare di eludere il controllo. Bloccata l’auto, all’interno sono stati trovati tre involucri con marijuana e una sigaretta pronta per essere consumata. Al giovane è stata immediatamente ritirata la patente. Altri tre conducenti d’auto, due in strada e uno sull’autostrada, sono stati denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche.

Un’altra pattuglia sulla tangenziale Catania, durante il controllo dei tempi di guida del conducente di un autoarticolato attraverso la scheda tachigrafica, si è accorta che il sistema era stato manomesso. Il conducente risultava in pausa nonostante fosse alla guida del veicolo.

Il sistema di rilevamento era stato alterato attraverso l’uso di una calamita sull’albero di trasmissione. Anche in questo caso sono stati effettuati il ritiro immediato della patente di guida, vari verbali e una denuncia penale.