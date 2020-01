Evasione dai domiciliari, 2 arresti a Catania

I 38enni Giovanbattista Pace e Santo Messina bloccati in strada dalla polizia

CATANIA – Due arresti della polizia di Catania per evasione dai domiciliari. In manette i pregiudicati 38enni Giovanbattista Pace e Santo Messina.

Pace è stato notato dagli agenti alla guida di uno scooter senza casco; fermato per un controllo, è stato accertato che era sottoposto agli arresti domiciliari e autorizzato a uscire solo per recarsi al lavoro. Tuttavia, era stato trovato alla guida di un ciclomotore in violazione di diverse norme del Codice della Strada, e ben al di fuori del perimetro stradale connesso con il luogo di lavoro.

Messina, invece, è stato trovato vicino all’abitazione della ex moglie, nonostante un precedente allontanamento d’urgenza dalla casa familiare disposto in seguito a un episodio di violenza denunciato dalla donna.

Entrambi sono stati posti nuovamente agli arresti domiciliari.