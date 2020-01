Rapina violenta a una signora in corso Italia ragazzo nigeriano inseguito e catturato

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato il 23enne Happy Ewugiaren, incensurato, per una rapina ai danni di una sessantenne catanese. Ieri sera due pattuglie dei “Falchi” sono intervenute dopo la segnalazione del colpo in corso Italia.

Grazie alla descrizione fornita dalla donna, subito raggiunta e soccorsa, hanno riconosciuto il ragazzo che si stava allontanando spedito in direzione viale Africa. E’ nato un inseguimento che si è concluso con la cattura dell’uomo, che aveva con sé un portafogli rosa con soldi contanti appena sottratto.

Ripercorrendo poi il tratto percorso dal fuggitivo è stata trovata anche una borsa con altri effetti personali della donna (chiavi di casa, cellulare etc.) che il rapinatore aveva abbandonato poco distante.

Gli agenti hanno ricostruito la vicenda: il giovane nigeriano aveva adocchiato una coppia di coniugi e li aveva seguiti per un breve tratto. Approfittando del momento in cui la signora stava salendo in macchina aveva tentato di strapparle la borsa.

Vista la strenua resistenza l’aveva strattonata, torcendole il dito con forza. Era quindi riuscito ad impossessarsi della refurtiva per poi fuggire in direzione mare.