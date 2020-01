“Mostri, avete vandalizzato il frigolibreria”

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Vandalizzato due volte in due mesi e mezzo: è il triste primato del “frigolibreria” collocata all’interbo della villa “Bellini” per consentire a chiunque di leggere e magari rilassarsi immersi nella natura. Ma evidentemente a Catania la voglia di distruggere prevale sulla cultura e naturalmente sul senso civico. Il 27 novembre scorso era stato scaraventato a terra e depredato di alcuni testi, questa mattina il “frigolibreria” ha subito l’identico trattamento con il portellone staccato e poi lasciato sulla panchina, naturalmente dopo essere stato miseramente svuotato.

“Al vandalismo e all’ignoranza risponderemo con una nuova dose di cultura – ha tuonato l’assessore all’Ecologia, Fabio Cantarella – chi ha effettuato questo gesto ignobile mostra di non avere il minimo rispetto di sé e del prossimo. Leggano un bel libro invece di fare danno”.

“Mostri, lo avete vandalizzato ancora una volta”: è il post sui social dell’assessore comunale alla Cultura, Barbara Mirabella, rammaricata per l’accaduto che mette in evidenza una deriva sociale che forse parte dal basso, ovvero dai giovani che in alcuni casi, muovendosi in gruppo, riescono ad essere devastanti, distruggendo qualsiasi cosa capita nel loro cammino. Decine i commenti su Facebook: in molti chiedono di installare telecamere per individuare i balordi di turno, altri invitano ad andare avanti senza arrendersi. Conoscendo l’assessore Mirabella, di certo, prevarrà la seconda ipotesi, ovvero non arrendersi…