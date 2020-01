E’ morto Averna, ultimo re dell’amaro

Insieme al cugino aveva gestito l’impresa fino al 2014, poi fu rilevata dal gruppo Campari. Caltanissetta in lutto

CALTANISSETTA – È morto ieri a Milano Francesco Claudio Averna, ex presidente dell’omonima società produttrice del noto amaro, portando il nome di Caltanissetta in tutto il mondo.

L’imprenditore, 66 anni, era ricoverato all’Istituto Tumori per una malattia che non gli ha dato scampo. Insignito nel 2012 dal Quirinale dell’onorificenza di Commendatore al merito della Repubblica Italiana, aveva gestito la società dello storico amaro dei benedettini assieme al cugino Francesco Rosario fino al 2014, quando venne rilevata al 100% dal Gruppo Campari.

Averna, molto conosciuto nella sua città (dove lo ricordano anche per le passioni dello sport, delle auto e dell’elettronica) e apprezzato in tutta la Sicilia, si distingueva per il suo tratto signorile e di un imprenditore-gentiluomo. Averna lascia la moglie Francesca e la figlia Alessandra. I funerali verranno celebrati lunedì a Caltanissetta.