Basolato lavico più sicuro in via Etnea

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Su disposizione del sindaco Salvo Pogliese, a 15 anni di distanza dalla ripavimentazione di via Etnea, si stanno effettuando i lavori di manutenzione del basolato lavico in alcuni tratti dissestato per il transito dei bus.

Sono già all’opera le squadre di operai della Multiservizi e delle manutenzioni comunali che si stanno occupando di risistemare il fondo stradale della principale arteria cittadina, con il coordinamento della direzione gabinetto del sindaco.

I lavori, interesseranno il tratto compreso tra Villa Bellini e piazza Duomo e saranno completati in vista dei festeggiamenti in onore di Sant’Agata.