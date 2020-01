Meridi: il tribunale dice sì all’amministrazione straordinaria

Catania . Via libera al provvedimento chiesto dall’azienda a cui fanno capo i supermercati Forté, nominati tre commissari ( I NOMI ). I sindacati: “Adesso bisognerà provare a riaprire la trattativa sospesa con Apulia”

CATANIA – Il Tribunale di Catania ha ammesso all’amministrazione straordinaria per i grandi gruppi industriali in crisi la Meridi, azienda del patron del Calcio Catania Nino Pulvirenti che controlla 90 punti vendita dei supermercati Forté in Sicilia con oltre 500 dipendenti.

I giudici nel provvedimento hanno nominato anche tre commissari, si tratta di Luciano Fausti di Taranto, Elio Blasio di Fisciano (Sa) e Simone Manfredi di Roma. La Procura si era opposta, i legali dei creditori si erano associati alla richiesta avanzata dalla società.

La sentenza avrà inevitabilmente ripercussioni anche sul Calcio Catania: l’azienda vanta un credito di oltre 10 milioni di euro abbuonati proprio alla società di calcio.

“La notizia dell’accettazione da parte del tribunale fallimentare di Catania dell’amministrazione straordinaria dà respiro a una vertenza dura e delicata che poteva già mietere perdite di posti di lavoro – sottolinea Davide Foti Segretario Generale Filcams Cgil di Catania – Adesso il passaggio fondamentale sarà quello di vederci al più presto con i commissari e riaprire la trattativa sospesa tempo fa con Apulia e richiedere un ammortizzatore sociale che permetta ai lavoratori di percepire un po’ di reddito per il futuro, almeno fino a quando non si saprà come tutelare l’intero perimetro occupazionale”.

Marianna Flauto, segretario generale della Uiltucs Sicilia aggiunge: “Ci auguriamo che al più presto l’amministrazione straordinaria possa risolvere i problemi di pagamento degli stipendi, perché è impensabile pensare di andare a lavorare senza percepire il sacrosanto stipendio. I lavoratori sono in una condizione di estremo disagio, questa situazione non può durare a lungo. Ci auguriamo che il tribunale nomini i commissari in tempi brevissimi”.