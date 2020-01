Droga, pistole e fucili sotto l’ascensore

Controlli e sequestri della polizia di Catania a San Giorgio, in via Capo Passero e a Misterbianco

CATANIA – Ancora un sequestro di armi e droga da parte della polizia, questa volte in due distinte operazioni a Misterbianco e San Giorgio. Attenzionata anche la zona di San Giovanni Galermo, esattamente, la via Capo Passero, dove gli uomini delle “Volanti” hanno scoperto un ingegnoso nascondiglio, ovvero la parte inferiore della cabina di un ascensore condominiale, utilizzata per nascondere droga ed armi.

Nello specifico sono state rinvenute e sequestrate: una pistola semi-automatica calibro 7,65 “Berretta mod.70”, con caricatore e cartucce, di provenienza furtiva, una pistola a salve “Valtro” in condizioni alterate, una pistola tipo revolver priva di segni identificati ed un fucile “Franchi” calibro 12 con canne sovrapposte. Insieme alle armi gli operatori hanno trovato 8 grammi di marijuana.