“Io alla Lega? Piuttosto mi rifaccio bionda”

PALERMO – “Io via dal M5s e pronta a passare alla Lega? Smentisco, non c’è nulla. Non solo, ritengo la Lega, che rimane Lega Nord, il peggior nemico del Sud e della Sicilia. Piuttosto mi rifaccio bionda”. La deputata regionale del M5s e neo eletta vice presidente dell’Assemblea siciliana commenta così le voci che circolano a Palazzo dei Normanni.

Foti è stata eletta vice presidente dell’Ars, nel posto lasciato libero da Giancarlo Cancelleri dopo le sue dimissioni e l’incarico di vice ministro, con i voti del centrodestra.