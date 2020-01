Preso con le arance nel sacco

Aveva appena rubato trenta chili di agrumi in una campagna nella zona di Mineo

CATANIA – I carabinieri di Mineo hanno arrestato il 42enne di Ramacca Antonio Nicolosi per furto aggravato. L’uomo era stato intravisto lungo la SS. 385 in C.da Poggio Pizzuto mentre entrava attraverso un varco nella recinzione in un fondo agricolo privato.

I carabinieri hanno atteso che l’uomo caricasse le arance appena rubate all’interno della propria Fiat Punto parcheggiata a poca distanza per arrestarlo. La refurtiva, una trentina di chili circa di agrumi, è stata sequestrata. Il ladro è finito agli arresti domiciliari.