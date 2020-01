Caro navi, protesta light in Sicilia

Aumenti del 25% per il trasporto via mare, si mobilita anche il movimento dei Forconi. Presidio nel porto di Catania, nessun blocco a Palermo e Termini Imerese

CATANIA – E’ cominciata alle 7 di stamattina l’annunciata protesta indetta dagli autotrasportatori siciliani contro il caro navi.

A Catania diverse decine di aderenti alle varie associazioni di categoria e del movimento dei Forconi, che hanno indetto la manifestazione, stanno presidiando l’ingresso Darsena del porto, vicino alla zona del Faro Biscari. Non si registrano, al momento, rallentamenti nella circolazione stradale e nell’ingresso al porto.

Invece, secondo le informazioni fornite da Capitaneria di porto e Autorità portuale nei porti di Palermo e Termini Imerese al momento non c’è’ alcun blocco dell’attività di scarico e carico delle merci. La situazione nei due porti, spiegano, è nella norma.

In una nota UN.I.COOP. Sicilia dice che sarà presente al fianco degli a autotrasportatori dell’Aitras nel corso delle manifestazioni di protesta previste nei porti siciliani. Il presidente degli autotrasportatori siciliani Salvatore Bella auspica di avere risposte dalle istituzioni sui costi che i padroncini devo sopportare per lavorare.

Da gennaio 2020 sul comparto si è infatti abbattuta una stangata che corrisponde a un aumento di circa il 25% sul costo del trasporto via mare. Tutto nasce dalle nuove regole Imo (International maritime organization) per ridurre l’inquinamento marittimo. Per adeguarsi a questa richiesta i vettori marittimi hanno alcune alternative tecniche, che comportano tutte investimenti ingenti. E dunque hanno annunciato un aumento tra il 20 e il 30% sul prezzo dei trasporti da e per Italia, Sicilia, Sardegna e Malta.

“Non sta scritto da nessuna parte che le spese degli armatori debbano ricadere su noi autotrasportatori”, dice Giuseppe Richichi, presidente del consorzio Aias, che però assicura: “Non vogliamo ripetere i blocchi del 2012, questa è una protesta di categoria”.

Ma assieme agli autotrasportatori ci sarà anche il Tavolo blu delle associazioni e dei movimenti che «stanno per dare al Partito dei siciliani» vicino a Salvo Fleres, coordinatore nazionale di Siciliani verso la Costituente.

Intanto Mariano Ferro (leader dei Forconi), dopo aver annunciato la presenza alla manifestazione, scrive ai prefetti siciliani: “Vista la presenza nel governo di un viceministro alle Infrastrutture residente a Caltanissetta ci aspettavamo che venissero con urgenza convocate le parti per trovare una soluzione condivisa. Nulla. Siamo già nei fatti davanti a una pericolosa disparità di trattamento tra Nord e Sud o è solo un disguido temporale dovuto al periodo festivo? E invece un silenzio paradossale che da isolani ci declassa a isolati che e ci fa dedurre che anche le emergenze in Sicilia hanno bisogno di tempi biblici? A “brevissimo” un’assemblea di attività produttive dell’isola deciderà il da farsi. Continuate così, siamo sulla strada giusta per riuscire a svegliare questa terra e non dite che la colpa è nostra”.