Calze nere per i bimbi di Forza Nuova

PALERMO – Calze nere come il carbone ma piene di dolciumi per i bambini di Trappeto (Pa). E’ l’iniziativa di un gruppo di militanti di Forza Nuova che tra ieri e oggi, dopo aver allestito un gazebo, hanno distribuito un centinaio di doni nel piccolo comune in provincia di Palermo.

Le calze avevano il logo di Forza nuova e il fiocco tricolore. L’iniziativa ha suscitato polemiche per la partecipazione del sindaco Salvo Cosentino e della sua vice Rosita Orlando. Massimo Ursino, il responsabile provinciale di Forza Nuova ha pubblicato le foto su Twitter. “Per cacciare via le polemiche rampanti attorno a questa vicenda – dice Francesco Loria, presidente dell’associazione San Cataldo Baia della legalità – qualcuno parlerà di goliardata, altri di provocazione, ma quello contenuto dentro queste calze, è un chiarissimo messaggio politico che sdogana definitivamente il ritorno dell’ideologia fascista”.

“Fa terribilmente paura – continua – vedere pezzi delle nostre istituzioni fiancheggiare queste iniziative. Un Sindaco che pochi giorni fa, durante il ricordo di Danilo Dolci, veniva immortalato sottobraccio proprio alla sorella di Dolci, e che oggi, con tanto di sorrisi, presenziava l’iniziativa di Forza Nuova. È possibile che non conosca la storia di Dolci e di Roberto Fiore?”.

Anche l’ex deputato regionale del Pd Pino Apprendi, del movimento “Cento Passi” prende posizione: “Cari rappresentanti delle istituzioni, Sindaco e Vice Sindaco di Trappeto che avete sfoggiato le vostre foto, scattate nella sede di Casa Pound, in occasione della consegna delle “calze nere” regalate dai militanti ai bambini, non basta dire la solita battuta divenuta ormai una barzelletta, ‘non ci interessa né destra né sinistra’, voi state calpestando valori importanti, valori di democrazia per i quali si sono battuti tanti italiani e tanti vostri concittadini che hanno pagato con la vita la lotta al fascismo. Trappeto é conosciuta nel mondo per l’opera di Danilo Dolci e dei suoi collaboratori. Non cancellate la buona storia di Trappeto con i ricordi della morte”.