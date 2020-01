Siracusa . Il natante è rimasto incastrato nella scogliera in balia dei flutti: un 53enne soccorso dai vigili del fuoco. VIDEO – FOTO

SIRACUSA – I vigili del fuoco di Siracusa e Palazzolo sono intervenuti la notte scorsa intorno alle 3.45, zona Faro Carrozziere, allertati dalla capitaneria di porto di Siracusa in soccorso di una imbarcazione a vela che, per la forte mareggiata, era rimasta incastrata, in balia dei flutti, nella scogliera antistante il ristorante “Il faraone”.

I vigili del fuoco, equipaggiati per il soccorso acquatico, hanno recuperato il malcapitato, un 53enne, e lo hanno affidato ai sanitari del 118.