Fermato lo ‘sciacallo’ alle Porte di Catania

CATANIA – La polizia ha arrestato il 42enne catanese Domenico Carcagnolo per furto. Ieri pomeriggio alla rotonda dell’uscita Porte di Catania, sull’Asse dei servizi, si è verificato un incidente con feriti tra due auto: prestando i primi soccorsi, gli agenti hanno un uomo che si aggirava con fare sospetto; a un tratto si è avvicinato a una delle macchine coinvolte e approfittando della confusione ha portato via una borsa da donna per poi allontanarsi in tutta fretta.

I poliziotti subito lo hanno bloccato. Carcagnolo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.