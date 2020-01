Catania, un regalo a chi smaltisce l’albero

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Da martedì prossimo torna l’Isola ecologica mobile a Catania e per l’intero mese di gennaio si potranno conferire tutti i residui delle festività natalizie: dalle lucine dell’albero o per esterni, dalla carta da regalo agli imballaggi in plastica, dagli alberi veri e sintetici, magari ormai logori.

Gli abeti veri senza radici, non essendo più trapiantabili, possono essere trasformati in fertilizzante da riutilizzare in agricoltura. Pertanto Dusty invita tutti i cittadini “a non abbandonarli accanto ai cassonetti ma a portarli nelle isole ecologiche. A ogni utente che consegnerà l’albero di Natale (sia vero sia artificiale), l’azienda regalerà un quadernone personalizzato con il cangurino ecologico”.

Queste le tappe dell’isola ecologica mobile:

7 e 8 GENNAIO: piazza Giovanni XXIII angolo Viale Africa (adiacente l’entrata dell’Help Center della Caritas);

13 e 14 GENNAIO: via Tasso, all’altezza del civico 2 (area parcheggio vicino all’istituto comprensivo Sauro – Giovanni XXIII). Qui si svolgerà anche la Gara della differenziata, e la premiazione delle prime tre classi che avranno conferito di più;

20 e 21 GENNAIO: piazza Santa Maria di Gesù. Anche in questa circostanza si darà l’opportunità agli alunni della Diaz-Manzoni di via Gioacchino Basile di partecipare alla Gara della differenziata;

27 e 28 GENNAIO: via Stefano Vitale (area parcheggio alla sinistra dell’entrata della strada, per consentire agli alunni della Di Guardo-Quasimodo di partecipare alla Gara della

differenziata).