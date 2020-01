Cade la sciarpa, rapinatore catanese scappa

Fallisce l’assalto a mano armata in una tabaccheria di Caltagirone: 19enne identificato

Share Tweet Whatsapp Email

CALTAGIRONE (CATANIA) – La polizia di Caltagirone ha fermato il 19enne Giuseppe Boscarelli per tentata rapina a mano armata in una tabaccheria di via Vittorio Emanuele.

Il ragazzo è entrato col volto coperto e ha intimato al proprietario di consegnargli tutto l’incasso. Mentre il titolare esitava improvvisamente la sciarpa che copriva la faccia del rapinatore è scivolata giù e il giovane, temendo di essere riconosciuto, è scappato velocemente.

I poliziotti in poco tempo sono riusciti a identificare e rintracciare il presunto malvivente. Gli agenti hanno trovato l’abbigliamento usato durante il tentativo di rapina, minuziosamente indicato dal titolare del negozio e registrato nelle immagini di videosorveglianza.