Evade dai domiciliari per la quarta volta in pochi mesi: arrestato 23enne (FOTO)

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato il pregiudicato Andrea D’Ambra, 23 anni, per evasione dagli arresti domiciliari. Lo scorso 2 gennaio, il giovane, che si trovava sottoposto già da giugno alla misura cautelare, è stato sorpreso a passeggiare in strada e immediatamente riconosciuto.

Condotto in questura e accertato che fosse già recidivo a questo reato in quanto evaso per la quarta volta in pochi mesi, è stato arrestato e sottoposto nuovamente alla misura degli arresti domiciliari.