Anno nuovo, abusivismo vecchio a Catania, raffica di sequestri a piazza Carlo Alberto

Blitz anti contraffazione in via Puccini: sequestrati 265 pezzi tra scarpe, giubbotti, magliette e pantaloni di false griffe

CATANIA – Con l’arrivo del nuovo anno, pattuglie annonarie della municipale e della polizia hanno svolto un servizio congiunto in via Puccini traversa di corso Sicilia, nei pressi di piazza Carlo Alberto, sequestrando giubbotti scarpe, magliette, camicie, tute e pantaloni delle migliori marche, ovviamente contraffatte, per un totale di 265 pezzi.

L’iniziativa rientra nel piano delle attività interforze di contrasto all’abusivismo commerciale voluto dal prefetto e dal questore, d’intesa col sindaco e la polizia municipale. Non sono mancati momenti di tensione coi venditori abusivi, subito rientrate, grazie anche alla presenza di forze di polizia che hanno riportato la calma mentre gli abusivi si allontanavano velocemente tra la folla di persone. L’attività interforze di contrasto alla contraffazione proseguirà nei prossimi giorni.