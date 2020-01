Tutti in piazza per salutare il 2020

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Un grande successo di pubblico con gli organizzatori che hanno stimato le presenze in 10mila persone, anche se i dati ufficiali si aggirerebbero sulle 4mila 500 unità. Catania ha festeggiato in piazza l’arrivo del nuovo anno con il veglione organizzato dall’Amministrazione comunale. Autentico bagno di folla in piazza Duomo ed in via Etnea. Ottima anche l’affluenza in metropolitana e l’utilizzo degli autobus, anche grazie alla sosta gratuita notturna garantita nelle strisce blu. Insomma, che il 2020 sia davvero l’anno della svolta sul fronte della mobilità?

La serata della notte di San Silvestro, condotta da Ruggero Sardo insieme a Naomi Moschitta, è stata aperta dai “Kunsertu”, per proseguire con Cristina Russo, Papaveri e Papere e Giuseppe Castiglia. Attesissimo Max Gazze, che ha accompagnato la piazza fino allo scoccare della mezzanotte sfoderando i suoi “cavalli di battaglia” solo nei primi minuti del nuovo anno. Una piazza galvanizzata poi dall’effervescenza del Dj Fargetta, che non ha deluso le attese, facendo ballare e cantare una città dalla grande voglia di rialzarsi e recitare un ruolo da protagonista.

Nonostante il divieto di sparare botti nel corso della serata in diverse zone della città si trovavano bancarelle improvvisate di vendita e fuochi d’artificio si sono intravisti subito dopo la mezzanotte da piazza Duomo verso via Garibaldi, direzione Fortino. Ordinanza sindacale sui botti disattesa, secondo molti residenti, a Picanello, Librino, Monte Po ed in via Plebiscito.