Messina, tentato omicidio a Mangialupi

MESSINA – Il nuovo anno si apre con un tentato omicidio. L’agguato si è verificato subito dopo la mezzanotte nel rione Mangialupi, non distante dal carcere di Gazzi. Un uomo è stato ferito in maniera non grave in diverse parti del corpo. La vittima è stata medicata al Pronto soccorso del Policlinico. Indagini in corso da parte dei carabinieri.