Gli articoli più letti su lasiciliaweb nel 2019

La Coca Cola che scappa da Catania, la morte del bimbo lasciato in auto dal padre e i blitz antidroga: la rassegna

Quali sono stati nell’ultimo anno i temi più gettonati dai lettori de lasiciliaweb.it, quelli che hanno catturato maggiormente l’interesse? La nostra redazione saluta il 2019 con una rassegna degli argomenti più caldi e più letti.

L’articolo più letto in assoluto riguarda l’annuncio dell’azienda Coca Cola di abbandonare la sede di Catania e delocalizzare in Albania a causa della sugar tax e della plastic tax (leggi l’articolo). Un argomento che ha suscitato grande apprensione per le sue ricadute a livello occupazionale.

La cronaca domina in assoluto l’interesse dei nostri lettori. Tra le notizie più cliccate ricordiamo l’operazione “Black Lotus” dei carabinieri di Catania in tutta Italia che ha portato alla cattura di 31 persone accusate di appartenere a Cosa nostra etnea, in particolare al gruppo Santapaola-Ercolano (leggi l’articolo). E ancora il blitz “Fossa dei leoni” dei carabinieri di Catania nel quartiere di Librino che ha sgominato un gruppo legato al clan Cappello (leggi l’articolo).

E ancora a Catania la tragica morte di un bimbo di due anni dimenticato in auto dal padre sotto il sole per cinque ore. La notizia ha suscitato reazioni diverse, miste tra condanna e commiserazione (leggi l’articolo).

Il maltempo, le ondate di caldo e le previsioni del tempo restano tra gli argomenti più cliccati. Anche l’Etna (leggi l’articolo) e le violente esplosioni dello Stromboli (leggi l’articolo) hanno fatto registrare picchi di contatti.

Ovviamente la festa di Sant’Agata resta uno degli eventi più seguiti: le fasi più salienti della processione in diretta streaming sul sito come ogni anno hanno catturato l’attenzione di milioni di lettori da tutto il mondo.