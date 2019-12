Catania, stop raccolta rifiuti nei festivi

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Dusty comunica una variazione nel servizio di igiene ambientale, durante i giorni festivi di Capodanno 2020 nei quali resta invariato il conferimento delle frazioni secondo il calendario settimanale dei quartieri serviti dal porta a porta, ma cambia l’orario di esposizione.

ESPOSIZIONE RIFIUTI STEP “PORTA A PORTA” del 31 dicembre 2019.

Nella sera del 31 dicembre (San Silvestro) gli utenti che risiedono nelle zone servite dal porta a porta, dovranno depositare i propri rifiuti secondo calendario settimanale nei mastelli a lato del portone dell’edificio dalle ore 17 alle ore 18 per consentire il ritiro agli operatori ecologici che sarà effettuato nel turno orario 18/00:20 (mentre di norma viene eseguito nel turno orario 22/04:20).

CHIUSURA IMPIANTI NELLE DATE 1 E 6 GENNAIO 2020

La Dusty comunica inoltre che vista la chiusura di tutti gli impianti di selezione e smaltimento per il conferimento delle frazioni differenziate nelle date dell’1 e 6 gennaio 2020, non saranno effettuati i ritiri gratuiti a domicilio dei rifiuti previsti dal contratto in essere con la stazione appaltante.

Considerata la chiusura di detti impianti dove a titolo esemplificativo ma non esaustivo, vanno smaltite varie tipologie di rifiuti quali carta e cartone e plastica, i servizi di raccolta di prossimità delle già menzionate frazioni di rifiuto non potranno essere eseguiti e saranno recuperati alla ripresa dell’attività impiantistica nel primo turno disponibile, secondo i calendari di raccolta previsti.

VARIAZIONI DI ORARIO ANCHE PER I CCR: ECCO IL DETTAGLIO

Anche gli orari dei Centri Comunali di Raccolta (viale Tirreno e via Maria Gianni) subiranno delle variazioni durante le festività: il 31 dicembre saranno aperti mezza giornata sino alle ore 14,00; nelle date dell’1 e 6 gennaio 2020, saranno chiusi intera giornata.

SOSPENSIONE NUMERI VERDE DUSTY

Dusty comunica inoltre che nei giorni 31 dicembre 2019 e mercoledì 1 gennaio 2020, i numeri verdi Dusty non saranno operativi per la prenotazione e il ritiro dei rifiuti ingombranti.

Resta invariata l’operatività di tutti gli altri servizi di raccolta dei rifiuti, nel resto della città coperta dai cassonetti di prossimità.