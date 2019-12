Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – La nave da crociera “Grandiosa” di Msc, nel corso delle manovre di avvicinamento nel porto di Palermo, ha urtato una delle banchine.

La grossa imbarcazione ha riportato un danno nella parte inferiore dello scafo. Non ci sono stati feriti. La compagnia informa che, “dopo la valutazione fatta dalle autorità competenti, Grandiosa ha ricevuto il via libera a partire ed è quindi salpata regolarmente per Malta, come previsto dall’itinerario della crociera”.