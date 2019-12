Asse Sicilia-Lega contro la sugar tax

Accordo tra il presidente Musumeci e il commissario Candiani per l’abolizione: primo passo politico verso la federazione col partito di Salvini

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – “Ho incontrato stamane a Catania il senatore Stefano Candiani, commissario della Lega in Sicilia, e assieme abbiamo condiviso la necessità di esercitare una pressione parlamentare sul governo nazionale affinché venga eliminata la tassa sulle bibite. Un balzello che rischia di mandare in ginocchio tante aziende operanti nell’Isola e nel Sud”.

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, lancia la battaglia per salvare il comparto industriale importante nell’Isola. Politicamente si tratta del primo passo di collaborazione verso la federazione di partiti locali a sostegno del movimento nazionale guidato da Matteo Salvini

“Com’è noto – ha aggiunto il Governatore -, sono già intervenuto su Palazzo Chigi evidenziando, quale conseguenza, il rischio di una grave crisi occupazionale, impensabile in una Regione come la nostra che sconta tante vertenze non ancora risolte”.

“Ringrazio il senatore Candiani perché con il gruppo parlamentare nazionale intende assumere ogni utile iniziativa a sostegno della comune difesa delle produzioni agricole siciliane e del lavoro. Abbiamo condiviso inoltre – ha concluso Musumeci – la necessità e l’opportunità di una sempre più stretta collaborazione finalizzata allo sviluppo e alla crescita della Sicilia”.