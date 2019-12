Il concerto di Capodanno su Telecolor

In diretta dal Teatro Bellini di Catania l’evento per salutare il 2020

Speranze e luci si riaccendono al Teatro Bellini di Catania che dà il benvenuto al 2020 con il tradizionale Concerto di Capodanno, un evento che riempie il cuore di gioia e che scaccia via i sinistri presagi che hanno caratterizzato quasi tutto il 2019. Un anno vissuto tra mille difficoltà con il rischio chiusura, le tante assemblee, le mobilitazioni fino al salvataggio ed al conseguente rilancio.

“Regalate per Natale un biglietto del Bellini – aveva detto in conferenza stampa il nuovo sovrintendente dell’Ente lirico, Giovanni Cultrera – a giudicare dai fatti è stato ascoltato”. Sold out per il Concertone del 1° Gennaio, tanto da indurre la nostra emittente, Telecolor, a trasmettere in diretta l’evento grazie alla preziosa partecipazione del Comune di Catania e del sindaco, Salvo Pogliese, che ha fortemente voluto questa sinergia.

Appuntamento alle 18.30 dell’1 gennaio con la diretta che sarà trasmessa anche in streaming su Lasiciliaweb. Bis il 2 gennaio alle 21, sempre su Telecolor. Conduce Roberta Lunghi.

Sul podio del teatro Bellini salirà un maestro del calibro di Andrea Sanguineti. A dominare sarà il leit motiv dell’Austria Felix, dettato da Johann Strauss, padre e figlio con l’Ouverture del pipistrello ed il valzer Wiener Blu.

In scena gli immortali valzer e polke, da Storielle del bosco viennese a Sul bel Danubio blu; tra gli altri brani in programma, pagine corali come il verdiano “Va’ pensiero” ed il Coro a bocca chiusa da Madama Butterfly, ma anche i cori da Carmen, Cavalleria Rusticana e Pagliacci, anticipazione di tre opere che caratterizzano la stagione lirica 2020.

Orchestra e Coro del Teatro Massimo Bellini per iniziare l’anno in musica e che musica