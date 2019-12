Share Tweet Whatsapp Email

I carabinieri di Aci Castello hanno arrestato un 28enne per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’eccessivo viavai di giovani da quell’appartamento di via Antonello da Messina non è passato inosservato ai militari dell’Arma. Sequestrati un involucro in cellophane contenente 20 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, nonché una somma pari a 1.745 euro in banconote di vario taglio, presumibilmente incassata durante l’attività illecita.