Spacciava cocaina, 74enne in manette

Un ultrasettantenne arrestato dai carabinieri di Catania, l’anziano è stato colto in flagranza di reato mentre cedeva droga in via della Concordia

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Un ultrasettantenne è stato arrestato dai carabinieri di Catania per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In manette è finito Francesco Sapuppo, 74 anni. L’uomo è stato intercettato in via della Concordia mentre contattava ed a sua volta cedeva dosi di droga.

L’anziano è stato trovato in possesso di 230 euro e di una dose di cocaina. Agli acquirenti, i militari dell’Arma hanno sequestrate tre dosi. Sapuppo è stato posto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.