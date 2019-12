Rocambolesca fuga di Natale in via Galermo

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Rocambolesca fuga nella notte di Natale conclusa con l’arresto di un giovane. In manette è finito Danny Alfio Mascali che mercoledì scorso, intorno alle 2.45, è stato notato dalla polizia transitare a fari spento a bordo di un’auto, poi risultata rubata, in viale Tirreno.

Il giovane, alla vista della pattuglia, ha provato ad accelerare per fare perdere le proprie tracce. Ne è nato un inseguimento rocambolesco che ha reso necessario l’intervento di altri equipaggi al fine di bloccare il traffico veicolare ed evitare ulteriori e più gravi conseguenze.

Gli agenti sono riusciti a fermare il fuggitivo in via Galermo dopo che la sua numerosi tamponamenti. Il ragazzo, una volta sceso dall’auto a provato a divincolarsi con pugni e spintoni, ma è stato ammanettato e condotto in questura.