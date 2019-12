Nei pizzini i nomi dei clienti, arrestato

In manette uno spacciatore di 23 anni a Belpasso

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno arrestato nella flagranza il 23enne Claudio Sava accusato di detenzione e spaccio di stupefacenti. L’uomo nascondeva incasa 20 grammi circa di cocaina già suddivisa in dosi, occultata all’interno di due tubetti per compresse medicinali.

Durante la perquisizione, i carabinieri hanno trovato due appunti sui quali lo spacciatore riportava i nomi dei clienti e le cifre incassate dalla compravendita della droga, un bilancino elettronico di precisione e del materiale comunemente utilizzato per le dosi. L’arrestato, così come disposto dal gip in sede di convalida, rimane ristretto ai domiciliari.