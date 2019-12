Prima firma in caserma, poi torna a spacciare in via Capopassero

CATANIA – I carabinieri di Nesima hanno arrestato il 33enne catanese Alessandro Musumeci accusato di detenzione e spaccio di stupefacenti. L’uomo si era presentato regolarmente in caserma per apporre la firma sul registro delle persone sottoposte all’obbligo di polizia giudiziaria (misura adottata a seguito di un pregresso arresto sempre per droga) per poi salutare i militari e tornare ad occuparsi della sua attività “preferita”. Pedinato, bloccato e perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di 50 grammi di marijuana, suddivisa in dosi, 300 euro in contanti e una ricetrasmittente. Droga, denaro e ricetrasmittente sono stati sequestrati, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.