Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di San Giovanni La Punta hanno arrestato un 17enne di Mascalucia, accusato di furto aggravato in concorso. In prossimità dello scorso Ferragosto, presumibilmente con l’aiuto di altri complici, il giovane era penetrato tramite la forzatura di un infisso nell’abitazione di un cittadino di San Giovanni La Punta dove aveva rubato 11 fucili, 2 pistole, 1 pc portatile, 1 console PS4, una carta di debito, oggetti in oro e contanti per un ammontare di circa 500 euro.

L’intervento sul posto dei militari, avvertiti telefonicamente dal proprietario dell’immobile, a sua volta avvisato al telefono da un vicino di casa che aveva notato un infisso spalancato, con l’ausilio dei colleghi della sezione investigazioni scientifiche, tramite un accurato sopralluogo, ha permesso di isolare una impronta palmare lasciata sulla scena del crimine da uno degli autori del furto. Impronta che, inserita nel database che include tutte le impronte degli autori di reato noti, corrispondeva perfettamente con l’indagato che lo scorso giugno era stato denunciato e foto segnalato sempre per il medesimo reato. L’arrestato, così come disposto dal giudice, è stato trasferito in una comunità della provincia etnea.