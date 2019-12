Botte alla moglie anche a Natale

In manette un 46enne a Biancavilla, la donna ha dovuto fare ricorso allle cure del pronto soccorso

CATANIA – Non ha risparmiato la moglie dalle botte neanche a Natale. I carabinieri di Biancavilla hanno arrestato un 46enne per maltrattamenti in famiglia.

Sono stati i vicini di casa a chiedere aiuto ai carabinieri mentre accompagnavano la vittima di 37 anni all’ospedale per un trauma cervicale e facciale, delle ecchimosi al collo e al labbro superiore, causate dal marito che, al termine di una banale discussione, l’aveva aggredita tentando anche di strangolarla mentre la donna teneva in braccio la loro figlioletta di appena 4 mesi.

L’intervento del figlio 14enne della coppia ha scongiurato il peggio e ha salvato la piccola sorellina. Mentre una pattuglia raccolgieva le testimonianze in ospedale, un’altra gazzella dei carabinieri nel frattempo ha raggiunto l’abitazione della coppia all’interno della quale erano ancora presenti il marito violento, subito bloccato ed ammanettato, i due figli minori e una zia materna che accudiva la piccolina di pochi mesi. L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.