Spacciatore nascondeva la droga in casa, arrestato (FOTO)

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Acireale hanno arrestato il 51enne Giacomo Torrisi, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Una breve ma proficua attività infoinvestigativa ha condotto i militari nell’abitazione del presunto spacciatore dove sono stati rinvenuti e sequestrati 5 barattoli in vetro con 200 grammi circa di “marijuana”; una piantina di canapa indiana, 1 barattolo con dei semi di canapa indiana e tutto il materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare la droga.