CATANIA – Tremestieri Etneo, in provincia di Catania, si costituisce il gruppo Italia Viva. Oggi hanno ufficiliazzato il passaggio, aderendo alla formazione politica creata da Matteo Renzi, grazie anche alla vicinanza al parlamentare regionale Luca Sammartino e alla senatrice Valeria Sudano, il Presidente del Consiglio Ferdinando Smecca, gli assessori Marcello Testa e Michelangelo Costantino e i Consiglieri Comunali Rossella Romano, Valentina Motta, Alessandra Cugno, Benedetto Munzone, Francesco Fazio ed Evelyn Garofalo. Tutti sostegnono il sindaco Santi Rando. “Aderiamo a questa nuova forza politica di centro moderata e riformista – spiegano – Le idee del progetto politico di Italia Viva sono vicine al programma elettorale del Sindaco Rando che continuiamo a sostenere, basato soprattutto sullo sviluppo ed il lavoro per il territorio. E’ un momento imprescindibile di sintesi politica per essere vicini alla gente e alle sue necessità”.