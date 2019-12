Natale dal sapore siciliano al Polo Sud

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Catania brinda in Antartide con gli chef del team di cucina del programmazione nazionale di ricerca in Antartide (PNRA).

Per il cenone della vigilia di Natale i cuochi catanesi Luca Ficara, Vito Mollica e Emanuele Puzo hanno preparato uno straordinario e gustosissimo menù per i nostri ricercatori a base di pesce come vuole la nostra tradizione sicula, mentre per il pranzo di Natale hanno optato per piatti internazionali e italiani, considerando la numerosa presenza di stranieri in base.

“Ovviamente le difficoltà non sono mancate per la realizzazione dei nostri menù – spiegano gli chef catanesi – qui in base abbiamo solo a disposizione materie prime congelate o disidratate, siamo riusciti anche a proporre dolci siculi come cannoli e biscotti di mandorla. Insomma nostalgia di casa si sente parecchio, ma non a tavola”.