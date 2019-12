Sequestri e multe in piazza Carlo Alberto

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Ottanta chilogrammi di pescato e baccalà sequestrati e multe per 5 mila euro: è il risultato di un’operazione congiunta fra il reparto Annona e sicurezza urbana della polizia locale, Guardia costiera e Asp veterinaria.

Tre pattuglie annonarie e ad altrettanti mezzi della guardia costiera sono intervenuti questa mattina in piazza Carlo Alberto in due esercizi commerciali a posto fisso dove sono stati riscontrati irregolarità amministrative e violazione delle norme sulla provenienza della merce, posta in vendita. Comminati diversi verbali per varie violazioni. Dopo il controllo dei veterinari, il pescato è risultato idoneo al consumo e successivamente donato ad istituti di beneficenza di Catania.

L’attività va inserita in una serie di controlli sull’area pubblica ed esercizi commerciali, anche sui prodotti alimentari, voluta dal sindaco Salvo Pogliese e dall’assessore alla Polizia locale Alessandro Porto.