Randazzo: uccide la moglie e si suicida

RANDAZZO (CATANIA) – Un 84enne con un colpo di fucile ha ucciso la moglie 81enne gravemente malata, anch’essa anziana, e poi si sarebbe suicidato con la stessa arma.

L’ omicidio-suicidio è avvenuto ieri nell’abitazione della coppia in via Raffaello a Randazzo, nel centro del paese etneo. E’ stato un parente a trovare i due cadaveri nel letto. L’uomo per uccidere la moglie e spararsi ha usato un’arma regolarmente detenuta.

Indagano i carabinieri. Gli investigatori non hanno reso noto i nomi dei due coniugi. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sulle salme, che sono state trasportate al Policlinico di Catania.