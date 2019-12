Catania, due pusher presi a San Berillo

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania, nel corso di una operazione antidroga nel rione San Berillo di Catania hanno arrestato due spacciatori, un maliano e un gambiano.

Il primo pusher, Saibou Bayo di anni 28, è stato sorpreso dall’equipaggio della gazzella mentre in via Buda piazzava della droga ad alcuni giovani acquirenti che, alla vista dei militari, sono fuggiti. Bloccato e perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di 10 compresse di anfetamina, circa 10 grammi di marijuana, 3 compresse di rivotril (farmaco anti epilettico che associato all’alcol produce effetti simili a quelli dell’eroina) e 30 euro in contanti, presumibilmente incassati dalla vendita degli stupefacenti.

Il secondo spacciatore, Janneh Abubacarr di 20 anni, è stato sorpreso in via della Finanze mentre in cambio di denaro cedeva delle dosi di “erba” ad alcuni giovani acquirenti, tutti fuggiti a gambe levate alla vista dei militari. Bloccato e perquisito anch’egli sul posto, il giovane è stato trovato in possesso di 10 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, e 95 euro in contanti, probabilmente incassati dall’ultima cessione. Droghe e banconote sono state sequestrate.