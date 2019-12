Scontro sulla Catania-Siracusa: morta consigliera comunale di Augusta

Share Tweet Whatsapp Email

SIRACUSA – Incidente mortale durante la notte, intorno alle 3.30, sull’autostrada Catania-Siracusa, in territorio di Carlentini, dove Irene Sauro, 39 anni, consigliera comunale di Augusta, nel Siracusano, è morta dopo che la sua Mercedes Clk si è scontrata con un tir che trasportava arance e viaggiava nella stessa direzione.

Lo scontro è avvenuto in prossimità di una curva. Illeso il conducente del mezzo pesante, mentre lievemente ferito il conducente dell’auto sulla quale viaggiava la vittima. La polizia stradale ha eseguito i rilievi per accertare le cause dell’incidente. La donna è morta sul colpo. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta. Il sindaco di Augusta, Cettina Di Pietro, ha proclamato per domani il lutto cittadino.

Irene Sauro era originaria di Leonforte, in provincia di Enna, nel 2015 è stata eletta con una lista civica. Era indipendente di centrodestra, all’opposizione. Si era anche candidata alle ultime elezioni regionali in Sicilia con i “Popolari Autonomisti”. Irene Sauro lavorava all’università di Catania dove svolgeva un dottorato di ricerca.