Share Tweet Whatsapp Email

SIRACUSA – Un disoccupato di 43 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. I militari di Floridia hanno accertato diversi episodi di violenza domestica nei confronti della sorella e della mamma, con aggressioni verbali e fisiche, culminate con minacce di morte e danneggiamenti ai mobili in casa. L’arrestato sarebbe andato in escandescenza a seguito del rifiuto delle due congiunte di accogliere la sua richiesta di denaro.