Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Carabinieri del comando provinciale di Catania hanno arrestato per spaccio di droga e porto di armi od oggetti atti ad offendere, il 26enne gambiano Lalo Sawane. Durante un controllo, in via Zara, all’incrocio con via Buda, è stato trovato in possesso di 40 dosi di marijuana, e di un’ascia in acciaio. L’uomo è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.