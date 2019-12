Catania, due giovani pusher in manette

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato Massimiliano Claudio Russo, 19 anni, e Sebastiano Vito Papa, 22 anni. I due sono stati sorpresi dagli agenti in casa di Papa mentre rovistavano in un borsello. Alla vista della polizia, Russo ha provato a disfarsi del borsello lanciandolo sotto uno scaffale.

Dentro i borselli sono state trovate diverse buste in cellophane contenenti cocaina, per un peso complessivo di 65 grammi. Trovati anche un bilancino di precisione, ancora intriso di cocaina, 180 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, e una busta in cellophane contenente un grammo di marijuana.