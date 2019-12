Siracusa, auguri e doni dei pompieri in ospedale

di Nuccio Sciacca – Feste natalizie, vigili del fuoco in corsia per i ricoverati della pediatria dell’Umberto I

Un momento di festa per i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale Umberto I di Siracusa con alcune decine di vigili del fuoco del Comando provinciale di Siracusa che, cappelli natalizi in testa e capeggiati da Babbo Natale, hanno donato giocattoli, trasportati, tra lo stupore di tutti, all’interno di un carrello opportunamente trasformato in autopompa dei vigili del fuoco.

Ad accogliere i pompieri con il vice comandante Francesca Guido, il direttore medico di presidio Giuseppe D’Aquila e il direttore del reparto Antonio Rotondo che hanno ringraziato a nome del direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra il comandante provinciale dei vigili del fuoco Michele Burgio per questo gesto di grande generosità “consentendo ai piccoli pazienti ricoverati e ai familiari di gioire e distogliere l’attenzione dal momento di difficoltà che stanno vivendo”.

I piccoli pazienti hanno accolto con sorrisi e applausi anche la possibilità di fare un giro sul piccolo mezzo a misura di bimbo spinto dai pompieri lungo il corridoio del reparto al suono della sirena.