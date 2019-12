Spuntano gli agenti: tensione alla fiera

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Nove parcheggiatori abusivi sono stati multati a Catania dalla polizia municipale sia nel centro storico sia in periferia.

Undici locali notturni, sempre in centro storico, sono stati sanzionati per occupazione o ampliamento di suolo pubblico. Gli agenti sono intervenuti inoltre in piazza Carlo Alberto, dove erano stati installati posti vendita abusivi, e nelle vie Cosentino, Rizzo e Puccini dove sono stati sequestrati giubbotti, scarpe, camicie e pantaloni di note griffe.

L’arrivo della polizia nella piazza della fiera ha suscitato tensione tra i venditori del mercato, subito rientrata grazie all’esperienza degli ispettori. Un altro abusivo è stato multato nei pressi della fermata della metropolitana, e la sua merce sequestrata.