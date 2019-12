Partito dall’Istituto Ettore Majorana il tour nelle scuole italiane per la prevenzione dell’Hiv (FOTO)

CATANIA – Parte dalla provincia catanese il tour nelle scuole italiane di “Io & Freddie” per la prevenzione dell’Hiv. Trecento studenti dell’Istituto Ettore Majorana di San Giovanni La Punta hanno assistito stamattina alla proiezione del film di Francesco Santocono, recentemente presentato al Senato proprio in occasione della Giornata mondiale contro l’Aids. Il mediometraggio di ventisei minuti, che vede tra i protagonisti anche Alessandro Haber e Stella Egitto, ha catturato alla fine bel cinque minuti di applausi ininterrotti.

A conclusione dello spettacolo gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi sul tema dell’Aids con il sociologo dell’Asp di Catania Salvo Cacciola e l’infettivologo dell’Arnas Garibaldi Daniele Scuderi, ponendo numerosissime domande sulla malattia. Grande entusiasmo anche per la presenza in sala di Gabriele Vitale e Luca Villaggio, i due giovani protagonisti del film, chiamati a rispondere sull’importanza di recitare in un film dai contenuti così delicati.