Corruzione, arrestati il sindaco di Villa e i vertici della “Caronte&Tourist”

VILLA SAN GIOVANNI (REGGIO CALABRIA) – Una bufera giudiziaria investe lo Stretto di Messina. Appalti pubblici aggiustati, telecomandati, per favorire sempre e solo la holding internazionale padrona del traghettamento tra Reggio Calabria e Messina. È un vero tsunami quello che ha investito l’Amministrazione comunale di Villa San Giovanni e la “Caronte&Tourist”, società che monopolizza o quasi l’attraversamento dello Stretto.

Nel giro di poche ore, agli arresti disposti dalla Procura di Reggio Calabria sono finiti: il sindaco di Villa San Giovanni, Giovanni Siclari, di Forza Italia, fratello del senatore Marco Siclari; il presidente della Caronte, Nino Repaci; l’amministratore delegato Calogero Famiani; il geometra Giancarlo Trunfio dell’Ufficio Tecnico del Comune; un vigile urbano, Vincenzo Bertuca; l’Ingegnere Francesco Morabito, capo dell’Urbanistica. Ma almeno altre sei persone sono destinatarie di provvedimenti cautelari.

Le contestazioni sono corruzione, abuso d’ufficio, turbativa d’asta, falso in atto pubblico e, solo per un indagato (il cui nome non è ancora noto), concorso esterno in associazione mafiosa.