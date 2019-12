Cartelli stradali ancora imbrattati in via Sebastiano Catania (FOTO)

CATANIA – Non sono durati molto i sensi vietati e I sensi di marcia che stabiliscono la nuova e temporanea viabilità in via Sebastiano Catania. Ancora una volta i vandali hanno utilizzato una bomboletta spray per imbrattare i cartelli stradali. Si tratta del secondo episodio nel giro di poco meno di due settimane. “Via Sebastiano Catania è una strada strategica che collega il quartiere di San Giovanni Galermo con la circonvallazione. La nuova segnaletica deturpata può creare confusione tra gli automobilisti con la conseguenza che, nel tratto compreso tra via Kertesz e via Poggio del Lupo, il rischio di incidenti è altissimo”, dice il consigliere della IV municipalità Giuseppe Zingale.