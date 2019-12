Spacciava “erba” a domicilio: preso pusher

Catania . Un ventenne bloccato dai carabinieri in viale Vittorio Veneto: in casa trovate altre dosi di marijuana

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il ventenne Danilo Caniglia per spaccio di droga. Il giovane, sospettato di effettuare consegne di droga a domicilio, è stato bloccato in viale Vittorio Veneto con una piccola quantità di marijuana.

La ricerca della droga, estesa anche nella sua abitazione di via Stella, ha dato i frutti sperati ai militari che hanno trovato 18 dosi di marijuana già pronte per la vendita che, sommata a quella ancora sfusa, ammontava a un peso totale di 320 grammi, altri 35 grammi di hashish, un bilancino di precisione e tutto il materiale occorrente per il confezionamento della droga.