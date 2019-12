Pistola pronta all’uso nel garage: arrestato

Belpasso . Nel box in via Cairoli i carabinieri trovano anche una dose di cocaina: ventenne in manette

BELPASSO (CATANIA) – I carabinieri di Belpasso hanno arrestato il ventenne Alessio Stimoli per ricettazione e detenzione di armi clandestine. I militari hanno individuato un garage in via Cairoli, utilizzato da Stimoli e da altre persone come covo dagli appartenenti al gruppo criminale per l’organizzazione delle rapine a negozi e stazioni di servizio.

Durante una perquisizione hanno trovato una pistola con matricola abrasa, con quattro caricatori corredati dalle munizioni e pronti all’uso, un involucro con una dose di cocaina, un bilancino di precisione e 250 euro. Stimoli è stato condotto nel carcere di Catania Piazza Lanza.