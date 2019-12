Mercantile imbarca acqua: equipaggio salvo

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Nove membri dell’equipaggio del mercantile “Lira”, battente bandiera panamense sono stati salvati intorno alle 5 di stamani a circa 90 miglia a nord-ovest dall’isola di Ustica, dopo che avevano comunicato di abbandonare la nave a causa di un danno allo scafo. L’attività di soccorso è stata coordinata dalla sala operativa della Guardia costiera di Palermo, che ha disposto l’impiego di due motovedette e due elicotteri.

Oltre alle unità di soccorso partite da Palermo e i due elicotteri decollati da Cagliari e Catania, è stata dirottata nella zona, grazie all’utilizzo di sistemi di monitoraggio del traffico marittimo della centrale operativa del comando generale, anche la nave traghetto “Eurocargo Napoli” della Grimaldi Lines, in navigazione nelle acque circostanti. I componenti dell’equipaggio sono stati recuperati dai mezzi di soccorso della Grimaldi Lines.

Concluso il salvataggio, la Capitaneria ha emesso un provvedimento di diffida a carico all’armatore, affinché vengano attuate tutte le misure necessarie per il recupero della nave, vuota di carico, che si trova a 80 miglia da Arbatax, in Sardegna. Gli uomini della Guardia costiera proseguiranno il monitoraggio in attesa che la nave venga recuperata dalla società armatrice e messa in sicurezza.